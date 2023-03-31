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كييف تقر بنقص الدبابات لتنفيذ الهجوم المضاد

كييف تقر بنقص الدبابات لتنفيذ الهجوم المضاد
الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

صرح نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريه ميلنيك، بأن كييف ليس لديها ما يكفي من الدبابات لتنفيذ هجوم المضاد.

العالم - أوروبا

وقال ميلنيك في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ" الألمانية: "لا نريد بدء هجوم مضاد غير جاهز. لدينا الآن حوالي 50-60 دبابة من الغرب، لكن الروس، كما هو الحال الآن وفي الماضي، قادرون على إنتاج أو رفع القدرة القتالية إلى عشر دبابات في اليوم. وهذا يعني أنه لا يزال أمامنا وقت طويل لن نكون قادرين على تحقيق ميزة حاسمة في ساحة المعركة".

وأضاف ميلنيك أنه لا ينبغي أن يكون لدى أوروبا خطوط حمراء فيما يتعلق بتوريد الطائرات المقاتلة.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في منتصف الأسبوع الجاري، إن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية سوف يذهب في عدة اتجاهات وستشارك فيها دبابات ليوبارد الألمانية، مقترحا أن يبدأ الهجوم في أبريل ومايو.

هذا وصرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، بأن كييف غير قادرة حاليًا على شن هجوم مضاد بسبب نقص الأسلحة.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "يوميوري شيمبون"، "لا يمكننا البدء بعد. لا يمكننا إرسال جنودنا الشجعان إلى خط المواجهة بدون دبابات ومدفعية وأنظمة هيمارس (أنظمة إطلاق صواريخ متعددة)".

وأضاف أن أوكرانيا تنتظر حاليًا توريد الأسلحة من شركائها، وأن الوضع في شرق البلاد "غير موات".

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