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البنتاغون: القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على هزيمة روسيا هذا العام

البنتاغون: القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على هزيمة روسيا هذا العام
السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة للبنتاغون مارك ميلي، بأن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على استعادة الأراضي بالكامل من روسيا هذا العام.

العالم - الأميرکيتان

وقال في مقابلة مع موقع Defense One: "لا أعتقد أنه سيتم القيام به في أي وقت قريب هذا العام".

ووفقا للجنرال الأمريكي، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تخطط لاحتلال جميع المناطق على طول حدود عام 1991، وأشار الضابط إلى أنه هذه مهمة عسكرية جادة، وصعبة للغاية.

وفي الأسبوع الماضي، وصف ميلي، الذي كان يتحدث في الكونغرس الأمريكي، رغبة زيلينسكي في "إعادة" شبه جزيرة القرم بأنها متطرفة.

كما شدد على أن واشنطن ليست في حالة حرب مع روسيا، ولكنها فقط "تساعد أوكرانيا في القتال من أجل وحدة أراضيها".

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البنتاغون: القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على هزيمة روسيا هذا العام

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