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تأجيل توقيع الاتفاق السياسي في السودان لعدم التوافق على بعض القضايا

تأجيل توقيع الاتفاق السياسي في السودان لعدم التوافق على بعض القضايا
السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم العملية السياسية في السودان "خالد يوسف"، أنه تمَ تأجيل التوقيعِ على الاتفاقِ النهائي للعملية السياسية في البلاد وذلك لعدم التوافق على بعضِ القضايا.

العالم - السودان

وقال يوسف، إنه سيعقد اليوم السبت اجتماع في القصر الجمهوري لتحديد موعد جديد لتوقيع الاتفاق النهائي.

واضاف أن الاجتماع سيشمل المكون المدني والمكون العسكري.

واوضح أنه سيتم بحث الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي.

واشار الى أن الاطراف السودانية ستواصل انخراطها في مناقشات جادة، من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول لاتفاق يسترد مسار التحول المدني الديمقراطي حسب تعبيره.

ونقلت مصادر سودانية مطلعة أن سبب تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي يعود لخلاقات بشأن الاصلاحات في القوات العسكرية.

وأضافت المصادر أن اجتماعا وربما اكثر سيعقد خلال اليوم وما بعده اذا تطلب الامر من اجل حل هذه الخلافات بشأن بعض التفاصيل العالقة؛ متوقعة أن يتم الاتفاق على الخميس المقبل كموعد جديد لتوقيع الاتفاق الإطاري.

وتتمحور النقاط العالقة بحسب المصادر، حول مواعيد وشروط الدمج بين الجيش والدعم السريع؛ حيث يقترح الجيش إخضاع ضباط الدعم السريع للشروط المنصوص عليها في الكلية الحربية ووقف التعاقدات الخارجية والتجنيد والابتعاد عن العمل السياسي فيما يشترط الدعم هيكلة القوات المسلحة قبل الدمج.

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