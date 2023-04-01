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الشيخ قاسم: لبنان لا يملك ترف الوقت لتكبير الازمة

الشيخ قاسم: لبنان لا يملك ترف الوقت لتكبير الازمة
السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ "نعيم قاسم" أنّ لبنان لا يملك ترف الوقت لتكبير الحجر بالحديث عن تغيير النظام أو تعديل الطائف كأولوية.

العالم - لبنان

وخلال إلقائه خطبة الجمعة في مسجد الإمام المجتبى (ع)، جنوب بيروت قال الشيخ قاسم: "فلننجز الاستحقاقات الداهمة وبعدها يطرح من يريد إجراء تعديلات وفق الأطر الدستورية".

وشدد على أن عنتريات الرفض والقبول لا تقدم حلا، وتابع: إجمع عددا كافيا من النواب حول خيارك، فإذا نجحت يكون الرئيس الذي تريد، وإذا فشلت فالرئيس الذي يختاره المجلس النيابي هو رئيس كل لبنان.

ولفت الشيخ قاسم إلى أنه توجد قوى أولويتها أن تتحكم بالبلد من خلال الرئيس وإلا فبديلها الفراغ"، مؤكدا أنه "سيحاسب الناس المسؤولين عن إطالة الفراغ في صناديق الاقتراع.

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