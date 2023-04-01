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الشيخ حمود: معتكفو الاقصى رأس حربة بوجه الصهينة والأمركة

الشيخ حمود: معتكفو الاقصى رأس حربة بوجه الصهينة والأمركة
السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

وجه رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، الشيخ "ماهر حمود"، التحية للمعتكفين الابطال في المسجد الاقصى، الذين يشكلون باعتكافهم، رأس حربة الامة في مواجهة الصهينة والامركة والاسرلة.

العالم - لبنان

وفي خطبة الجمعة التي ألقاها في مدينة صيدا بجنوب لبنان، وجه التحية للمحتفلين بيوم الارض لما يتضمن هذا الاحتفال من بر بمن سبق من الشهداء حتى لو مر على هذه المناسبة عليهم 47 سنة، كما يؤكد وحدة الصف الفلسطيني باعتبار ان القرى التي انتفضت في وجه الاحتلال عام 1976 (سخنين، عرابة ودير حنا)، هي قرى تقطنها اكثرية مسيحية، للتأكيد على اهمية وحدة الشعب الفلسطيني على اختلاف انتماءاته في وجه الاحتلال، على عكس ما نراه في لبنان، للاسف الشديد، من انقسام طائفي تتحرك فيه الغرائز لاسباب تافهة.

واكد الشيخ حمود، أن هؤلاء الابطال سيبقون النموذج الذي ينبغي ان يقتدي به شبابنا، هذا الجيل الذي تحول الى مدرسة حقيقية يتخرج منها الابطال، وهوالسبيل الوحيد للتحرير.

واوضح، أن المسلمين، رغم كل ما تعانيه قياداتهم من اخطاء وانحرافات، سيظلون (ام الصبي)، الحريصين على وحدة الكيان اللبناني وسيظلون اصحاب السيادة الحقيقي، فيما شعار السيادة عند الآخرين يعني مباشرة الترحيب بالتدخل الاميركي، بل بالتبعية لاميركا ومن معها، في مواجهة المقاومة وبطولاتها وما قدمته للبنان وللامة.

وتابع قائلا: سيتم تجاوز هذه الازمة بكل الموبقات التي افرزتها، ولكن ينبغي ان تبقى درسا حقيقيا لمن يريد لبنان حرا سيدا مستقلا عزيزا في الواقع وليس بالشعارات الكاذبة.

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