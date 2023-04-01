السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣
٠٥:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الجهاد الاسلامي تشيد بالحشود الكبيرة في المسجد الأقصى

الجهاد الاسلامي تشيد بالحشود الكبيرة في المسجد الأقصى
السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن الحشود الكبيرة من المواطنين في المسجد الأقصى المبارك تدلل على مكانته وارتباط المسلمين به.

العالم - فلسطين

وقالت الحركة في تصريح صحفي الجمعة: إن مئات الآلاف التي أدت صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات المنع والتضييق والحصار الذي يفرضه الاحتلال، هي بمثابة رسالة تحدٍ فلسطيني وتصميم على الرباط في الأقصى وشد الرحال إليه رغم كل العقبات والمؤامرات.

وأضافت أن هتافات الجماهير في الأقصى وتكبيراتها تأكيد على التفاف شعبنا حول المقاومة واعتزازه بقيادتها ورجالها الأوفياء.

ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني للاستمرار في شد الرحال للأقصى والرباط والاعتكاف في مصلياته وقبابه وساحاته.

وأدى يوم الجمعة 250 ألف مصل في المسجد الأقصى المبارك، رغم تضيقات الاحتلال.

روابط ذات صلة

فلسطين.. عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الإحتلال في مدن الضفة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دراسة: النباتات تصدر أصواتا، فمتى يكون ذلك؟

شاهد.. ايران تحتفي بذکری تسمية الجمهورية الاسلامية

اختيار شابة عراقية ضمن 100 إمرأة تقنية بالعالم

القبض على 5 متهمين حاولوا التسلل داخل الاراضي العراقية

ابتداءً من السبت.. يمنع دخول الخليجيين للعراق بدون تأشيرة

وزير خارجية السودان: يمكن الاعتماد علينا لأجل استقرار ليبيا