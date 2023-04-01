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القبض على 5 متهمين حاولوا التسلل داخل الاراضي العراقية

القبض على 5 متهمين حاولوا التسلل داخل الاراضي العراقية
السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

اعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، الجمعة، القبض على خمسة متهمين حاولوا التسلل داخل الاراضي العراقية.

العالم - العراق

وذكر بيان الوكالة بحسب موقع السومرية نيوز، انه "نفذت الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية واجب استخباري لمتابعة عمليات تهريب الاشخاص من الجنسية الاجنبية الى داخل الاراضي العراقية".

واضاف انه "نتج عن الواجب القبض على خمسة اشخاص في محافظة البصرة من الجنسية الاجنبية"، مشيرا الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

وكاانت قيادة حرس الحدود، قد ذكرت في بيان ان "الفوج الاول في اللواء السابع عشر أحبط محاولة تسلل مجموعة اشخاص بعد فتحهم النار على القوات ، حيث تم الرد عليهم بقوة ولاذو بالفرار".

وأضاف البيان، أن "القوات العراقية ألقت القبض على احدهم (اجنبي الجنسية) بعد اصابته، تم تسليمه لاحقا إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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