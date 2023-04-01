اختيار شابة عراقية ضمن 100 إمرأة تقنية بالعالم

العالم - العراق

وذكر موقع مركز الإعلام الرقمي DMC، في بيان، ان "منظمة Women Who Code الأمريكية قد وضعت أسم الشابة العراقية "فاطمة حسن ياسر"، من محافظة بابل ضمن قائمة 100 إمرأة تقنية يستحقن المشاهدة في العالم لعام 2023".

وأوضح المركز، ان "هذه المبادرة جاءت ضمن برنامج رفع مستوى القادة المتنوعين في مجال التكنولوجيا، من خلال التعرف على إبتكاراتهم، حيث استطاعت هذه الشخصيات "تحقيق التميز وابتكروا الصناعة وأظهروا الريادة"، بحسب وصف المنظمة"، مؤكدا ان "المنظمة تلقت مئات الترشيحات ومن جميع انحاء العالم، وقد اختارت المنظمة الاسماء الأبرز وفق المعايير التي تعتمدها في سياق عملها".

وفي تصريح خاص لمركز الإعلام الرقمي قالت فاطمة انها "تعمل جاهدة لترك اثر إيجابي في المجتمع، وتطمح ان يكون إسمها مستقبلاً لا يختلف عن أهمية المعمارية العراقية الراحلة زها حديد".

الجدير بالذكر ان فاطمة حسن ياسر، 26 سنة، هي شابة عراقية حاصلة على شهادة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات من جامعة بابل ومؤسسة أول مشروع لتمكين المرأة بمجال التكنولوجيا IRAQI IT WOMEN سنة 2018 في العراق، وهي مدربة بمبادرة مليون مبرمج عربي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سنة 2019.