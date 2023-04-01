حماس: الاعتداء على المعتكفين والمصلين في الأقصى جريمة تنذر باشتعال المنطقة

العالم - فلسطين

وحث حمادة أبناء الشعب الفلسطيني على النفير للاعتكاف في الأقصى وخاصة في شهر رمضان المبارك، وحماية المسجد من أطماع الاحتلال، وتحدى عقباته، وتهشيم أحلام المستوطنين في تدنيس الأقصى وما يسمى "ذبح القرابين في باحاته".

وشدد على أن سيف المقاومة وفّي للأقصى والقدس ولا زال مشرعا لحمايتها، وأن ارتكاب الاحتلال والمستوطنين للحماقات سيرتد عليهم نارا ولهيب.

ودعا جماهير الأمة العربية والإسلامية لدعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة، الذين يقدمون الغالي والنفيس نيابة عن الأمة في حماية المسجد الأقصى.

يشار إلى أن استشهد الشاب محمد العصيبي (26 عاما) من قرية حورة في النقب، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم أمس، قرب باب السلسلة أحد الأبواب المؤدية إلى باحات المسجد الأقصى المبارك.

وتتواصل الدعوات المقدسية، بضرورة تكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، لإحباط مخططات الاحتلال والمستوطنين، والساعية إلى تهويد المسجد والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة.