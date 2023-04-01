السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣
٠٨:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال يعزز مشاريعه الاستيطانية بالضفة المحتلة

الاحتلال يعزز مشاريعه الاستيطانية بالضفة المحتلة
السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

استولت سلطات الاحتلال الصهيوني على 2.3 مليون دونم من أراضي الضفة الغربية المحتلة وخصصتها لبناء وتوسيع المشروع الاستيطاني على حساب الوجود الفلسطيني، بحسب مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، في بيان له لمناسبة الذكرى 47 ليوم الأرض.

العالم - الاحتلال

وبين المركز أن الاحتلال استولى على هذه الأراضي لصالح بناء 572 مستوطنة وبؤرة استيطانية، يسكنها حوالي 850 ألف مستوطن، على الرغم من قرارات الشرعية الدولية.

وخلال عمليات مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12350 بيتًا فلسطينيًا، واقتلعت أكثر من 2 مليون شجرة زيتون معمّرة.

وإلى جانب العدوان على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، مارس الاحتلال عمليات الهدم بحق قرى فلسطينية بالداخل، كما حصل في قرية العراقيب، وقام بتجفيف بحيرة الحولة، وتحويل مجرى نهر الأردن، ويعمل الآن على تجفيف البحر الميت.

وأشار إلى أن قرى ومدن الداخل الفلسطيني لم تسلم من الهدم، إذ هدم العدو قرية العراقيب 214 مرة، وجفّف بحيرة الحولة، ونهب منابع نهر الأردن، ويُجفّف الآن البحر الميت في تحدٍّ غير مسبوق لكل مواثيق المجتمع الدولي. وفق البيان.

ويمارس الاحتلال عمليات تهجير واستيلاء على الأراضي بشكل ممنهج، ويشرع لأجل هذا الهدف قوانين عنصرية في الكنيست، كان آخرها إلغاء قانون فكّ الارتباط، والذي سمح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات مخلاة في شمال الضفة الغربية المحتلة.

روابط ذات صلة

الاحتلال يقرر إغلاق الضفة ومعابر غزة الأربعاء المقبل

الجمعة الثالثة من رمضان ستكون لحظة اختبار لمنظومة 'الأمن' بالكيان الاسرائيلي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاحتلال يعزز مشاريعه الاستيطانية بالضفة المحتلة

السفير الايراني في بغداد : طهران لم تفكّر أبدا في اجتياح كردستان العراق

إجراءات عراقية لمنع تهريب الدولار الى الخارج

السوداني يبحث الاستغناء عن الاستيراد والتحول إلى مرحلة التصدير

انفجار يهدّد سجون لبنان والموعد 4 ابريل

أديس أبابا تسقط التهم الموجهة لقيادات "تيغراي"