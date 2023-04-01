تأجيل توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان

العالم - السودان

أعلنت أطراف التسوية السياسية بين المدنيين والعسكريين في السودان، تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي للعملية السياسية في البلاد والذي كان مقرراً السبت، حيث اعلن المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد يوسف، أنه تم تأجيل التوقيع لعدم التوافق على بعض القضايا وأنه سيعقد اجتماع في القصر الجمهوري لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق النهائي.

الاجتماع سيشمل المكون المدني والمكون العسكري وسيتم بحث الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي.

واشار خالد يوسف الى أن الاطراف السودانية ستواصل انخراطها في مناقشات جادة، من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول لاتفاق يسترد مسار التحول المدني الديمقراطي حسب تعبيره.

ونقلت مصادر سودانية مطلعة أن سبب تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي يعود لخلاقات بشأن الاصلاحات في القوات العسكرية حيث أدت الخلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع حول تفاصيل دمج الأخير في الجيش إلى التأخير، إذ يتمسك الجيش بفترة لا تزيد عن ثلاث سنوات لإكمال دمج 'الدعم السريع'، فيما يصر الأخير على مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وأضافت المصادر أن اجتماعاً وربما اكثر سيعقد الأيام المقبلة اذا تطلب الامر من اجل حل هذه التفاصيل العالقة؛ متوقعةً أن يتم الاتفاق على الخميس المقبل كموعد جديد لتوقيع الاتفاق الإطاري.

وتتمحور النقاط العالقة، حول مواعيد وشروط الدمج بين الجيش والدعم السريع؛ حيث يقترح الجيش إخضاع ضباط الدعم السريع للشروط المنصوص عليها في الكلية الحربية، ووقف التعاقدات الخارجية والتجنيد، والابتعاد عن العمل السياسي، فيما يشترط الدعم هيكلة القوات المسلحة قبل الدمج.