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شاهد: وحدة من سرايا القدس ترابط داخل نفق عند حدود غزة

السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

ترابط وحدة قتالية خاصة من سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي- على مقربة من حدود غزة وداخل نفق عند حدود غزة خلال شهر رمضان المبارك.

العالم - فلسطين

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن الحشود الكبيرة من المواطنين في المسجد الأقصى المبارك تدلل على مكانته وارتباط المسلمين به.

وقالت الحركة في تصريح صحفي الجمعة: إن مئات الآلاف التي أدت صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات المنع والتضييق والحصار الذي يفرضه الاحتلال، هي بمثابة رسالة تحدٍ فلسطيني وتصميم على الرباط في الأقصى وشد الرحال إليه رغم كل العقبات والمؤامرات.

وأضافت أن هتافات الجماهير في الأقصى وتكبيراتها تأكيد على التفاف شعبنا حول المقاومة واعتزازه بقيادتها ورجالها الأوفياء.

ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني للاستمرار في شد الرحال للأقصى والرباط والاعتكاف في مصلياته وقبابه وساحاته.

وأدى يوم الجمعة 250 ألف مصل في المسجد الأقصى المبارك، رغم تضيقات الاحتلال.

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