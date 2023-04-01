السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣
١٠:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

اليمن.. دول العدوان تهجر أهالي أهم جزر أرخبيل سقطرى

اليمن.. دول العدوان تهجر أهالي أهم جزر أرخبيل سقطرى
السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

أدانت وزارة الثروة السمكية في حكومة صنعاء استحداثات دول تحالف العدوان في جزيرة عبد الكوري.

العالم - اليمن

وأشارت وزارة الثروة السمكية في بيان لها إلى أن "تحالف دول العدوان لم يكتفِ باحتلال بعض من جزر اليمن وشواطئه وأجزاء مهمة من أراضيه ونهب ثرواته وتدمير بيئته بأنواعها كافة، بل وصل به الحال إلى تهجير أبناء جزيرة عبد الكوري، التي تعد من أهم جزر أرخبيل سقطرى".

كما لفتت إلى أن" دول العدوان تمادت خلال الأسبوع الماضي، بإرسال قوات إماراتية جديدة إلى مطار حديبو تمهيداً لنقلها إلى جزيرة عبد الكوري".

وفي سياق مختلف، أفادت مصادر رسمية يمنية بإصابة 3 مواطنين بقصف مدفعي سعودي، على مديرية شدا الحدودية في صعدة شمالي اليمن.

وقبل أيام، أستشهد في صعدة، مواطن يمني متأثراً بإصابته بقصف مدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية.

روابط ذات صلة

قائد حركة انصار الله يدعو لمقاطعة الدول المسيئة للقرآن الكريم

مستقبل العدوان على اليمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالصور.. السوداني يصل كربلاء المقدسة لافتتاح مصفى

شاهد بالفيديو.. اللبنانيون والفلسطينيون ينددون بقرار التطبيع الأذري مع الاحتلال

استخبارات العراق تكمن لإرهابيين اثنين في صلاح الدين وميسان

وزير الخارجية السوري يصل القاهرة

إرهابيو النصرة والتركستاني يظهرون في ادلب

للمرة الثانية.. مسيّرة صهيونية تحلق فوق مزارع شبعا جنوب لبنان