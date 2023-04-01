بالصور.. السوداني يصل كربلاء المقدسة لافتتاح مصفى

وكان وزير النفط حيان عبد الغني أعلن في كانون الثاني الماضي أن الإنتاج التجاري لمصفى كربلاء سيبدأ منتصف آذار المقبل، مشددا على التزام الوزارة بتنفيذ فقرات المنهاج الحكومي، مشيراً إلى أن إنتاج المصفى من البنزين عالي الاوكتاين بدرجة “95” وبطاقة تتراوح ما بين (8-9) ملايين لتر باليوم ويمكن زيادته إلى (12) مليون لتر باليوم بعد عملية خلطه بمادة “النفثا” المنتجة من المصفى.

وأوضح عبد الغني أن إنتاج المصفى سوف يغطي نسبة كبيرة تصل إلى (75%) من الاستهلاك المحلي ، والنسبة المتبقية من الاستيراد سيتم تغطيتها من الإنتاج المحلي بعد تطوير عدد من المصافي الأخرى.

وفي وقت سابق قال السوداني: "لقد وضعنا في أعلى سلم أولويات الحكومة العمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي القائمة من خلال دعم واستكمال الوحدات الإنتاجية التكميلية قيد الإنشاء وتشجيع الاستثمار في قطاع التكرير لإنشاء المصافي الحديثة ذات المواصفات الفنية المتطورة، وصولاً الى الاستغناء عن الاستيراد والتحول الى مرحلة التصدير لتحقيق أعلى قيمة مضافة للبرميل المصدر".