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غضب بأراضي 48 على إعدام الشهيد 'العصيبي' وإضراب شامل غدا الأحد

غضب بأراضي 48 على إعدام الشهيد 'العصيبي' وإضراب شامل غدا الأحد
السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

سادت حالة من الغضب الأوساط الفلسطينية في الداخل المحتل عام 1948، في أعقاب جريمة إعدام الشهيد محمد خالد العصيبي بمدينة القدس المحتلة.

العالم- فلسطين

وتعقد لجنة المتابعة العليا اليوم السبت، اجتماعاً في المكتبة العامة في قرية حورة بالنقب، في أعقاب الجريمة النكراء التي اقترفها الاحتلال بإعدام الطبيب محمد العصبي في القدس.

وقال مجلس حورة: إن “إطلاق النار على الشاب محمد العصيبي وهو إنسان أعزل ولا يحمل سوى سجادة الصلاة، تعدٍ سافر على المواطنين الأبرياء واعتداء لا مبرر له، ودليل على التوجه العنصري للشرطة الإسرائيلية ضد العرب”.

وأعلنت بلدية رهط الإضراب الشامل في المدينة غداً الأحد، ردًا على جريمة تصفية الدكتور محمد خالد العصيبي.

بدوره، طالب عضو لجنة التوجيه في الداخل الفلسطيني الشيخ أسامة العقبي بتحرير جثمان الشهيد الدكتور محمد خالد العصيبي دون قيد أو شرط، داعياً إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة لتقديم الجناة إلى العدالة.

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