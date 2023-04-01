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السعودية ترحب بالتعيينات الجديدة بالإمارات

السعودية ترحب بالتعيينات الجديدة بالإمارات
السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

أجرى محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالات هاتفية ببعدد من القياديات الاماراتية هنأهم خلالها بمناسبة صدور القرارات والمراسيم الأميرية من رئيس دولة الإمارات وبتعيينهم في مناصبهم الجديدة.

العالم - السعودية

وهنأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال الاتصالات الهاتفية بكل من الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات ، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، كلّ على حدة، هنأهم خلالها بمناسبة صدور القرارات والمراسيم الأميرية من رئيس دولة الإمارات بتعيينهم في مناصبهم القيادية الجديدة.

وأعرب ولي العهد السعودي، خلال الاتصالات الهاتفية، عن تمنياته لهم بالتوفيق، وأن تعزز هذه الخطوات مسيرة الازدهار والتقدم التي تشهدها دولة الإمارات وتسهم في تحقيق ما يتطلع إليه الشعب الإماراتي من رفعة وتطور في ظل قيادته.

من جانبهم، عبَّر الشيوخ المعينون في المناصب القيادية الجديدة، عن خالص شكرهم وتقديرهم لولي العهد السعودي على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.

كما جرى خلال الاتصالات الهاتفية التأكيد على عمق الروابط الأخوية والعلاقات الثنائية بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

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السعودية ترحب بالتعيينات الجديدة بالإمارات

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