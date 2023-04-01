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مراسل العالم عن مصدر طبي يمني: 14 شهيدا و62 جريحا خلال شهر مارس المنصرم بقصف المدفعية السعودية مناطق حدودية في محافظة صعدة

السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

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اليمن.. 14 شهيدا في شهر مارس بقصف السعودية على صعدة