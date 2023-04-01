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أمريكا تعزز قواتها بعد الهجمات في سوريا

أمريكا تعزز قواتها بعد الهجمات في سوريا
السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

أفاد مسؤولون في الجيش الأمريكي، أن الولايات المتحدة ستمدد مهمة حاملة الطائرات “جورج إتش.دبليو بوش” ومجموعة السفن المرافقة لها في منطقة العمليات التابعة للقيادة الأوروبية، وذلك بعد الهجمات التي وقعت في سوريا الأسبوع الماضي باستخدام طائرات مسيرة.

العالم - سوريا

وسيعني هذا القرار عدم عودة الحاملة والمجموعة المرافقة، التي تضم أكثر من خمسة آلاف جندي أمريكي، إلى مينائها الرئيسي في الولايات المتحدة، بحسب الجدول المقرر. وقد أكد المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الكولونيل جو بوتشينو، تمديد مهمة الحاملة ومجموعة السفن المرافقة.

يأتي هذا القرار بعد يومين من الإعلان عن مقتل جندي أمريكي وإصابة ستة آخرين في هجوم استهدف قاعدة تابعة للاحتلال الأمريكي قرب الحسكة في سوريا.

وقد أشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن الهجوم تم باستخدام طائرة مسيرة.

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