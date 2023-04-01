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وزير الخارجية المصري سامح شكري: ندعم الشعب السوري لاستعادة وحدته وسيادته على كامل أراضيه

السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

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