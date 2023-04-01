زيلينسكي والشعب الأوكراني في عيون أمريكية

العالم – يقال ان

اللافت ان مثل هذا الراي، حول شخص الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ليس رأيا شاذا في امريكا، فمواقع التواصل الاجتماعي، وحتى وسائل الاعلام والصحافة الامريكية، تعج بمثل هذ الراي، واللافت اكثر هو ان اغلب اصحاب هذه الاراء، هم من العسكريين والامنيين الامريكيين، يحملون زيلينسكي علنا مسؤولية ما يجري في بلاده وما حل بشعبه.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك راي قريب جدا من رأي لوكاس غيدج ، هو لضابط الاستخبارات في مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، الذي يقول:" أن على الأوكرانيين الغاضين من سياسات كييف، أن يثوروا في انتفاضة ضد زيلينسكي".

هذه الاراء لم تأت من فراغ، فالعالم يرى كيف فقدت اوكرانيا 25 المائة ، من اراضيها التي تقطنها غالبية روسية، وموت الالاف من الاوكرانيين، والتدمير الشامل لبنيتها التحتية ، بينما نرى هناك من المسؤولين الامريكيين، من لازال يدفع نحو مواصلة الحرب دون الاعتناء بالكوارث التي حلت بالشعب الاوكراني، بهدف اضعاف روسيا، وأخر هؤلاء المسؤولين الامريكين، هو رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي، الذي ورغم اعترافه، انه ليس بمقدور القوات الأوكرانية اخراج القوات الروسية من الاراضي التي دخلتها، الا انه في ذات الوقت يقول :" إن الأوكرانيين يحتاجون إلى أن يكونوا قادرين على ضرب مقر أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم"!!. وكأن ميلي يقول ان امريكا ستحارب روسيا حتى آخر جندي اوكراني.

رأى الكثيرون ان ما قاله الجنرال ميلي يؤكد صوابية ما ذهبت اليه المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عندما قالت في وقت سابق:"إن الأوكرانيين هم مجرد مواد للاستهلاك من قبل حلف الناتو".