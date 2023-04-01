السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣
٠٣:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية المصري سامح شكري: التسوية السياسة الشاملة للأزمة السورية من شأنها أن تضع حداً للتدخلات الخارجية في شؤون سوريا

السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

زيلينسكي وماكرون يبحثان الوضع على خط المواجهة

الولايات المتحدة.. إعصار شديد يخلف قتلى وجرحى

في حديثه للوزراء الجدد.. الرئيس السوري: تغيير الأشخاص ليس هدفاً بحد ذاته بل وسيلة وأداة لرفع الأداء

بالفيديو.. واشنطن تتهم موسكو باستغلال مقعدها في تبرير الحرب في أوكرانيا

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 01-04-2023

زيلينسكي والشعب الأوكراني في عيون أمريكية