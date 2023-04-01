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التلفزيون السوري: وزيرا الخارجية السوري والمصري يرحبان بالاتفاق بين السعودية وإيران لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

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