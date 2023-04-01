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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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إذاعة جيش الاحتلال: اثنان من المصابين في عملية الدهس قرب بيت أمر بالخليل حالتهما خطيرة والثالث جراحه متوسطة
وسائل اعلام عبرية تتحدث عن استشهاد منفذ عملية الدهس في بيت أمر شمال الخليل
الاعلام العبري: ارتفاع عدد الإصابات في صفوف جنود الاحتلال جراء عملية الدهس في بيت أمر إلى 3 إصابات بينها إصابة متوسطة الى خطيرة
إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي: إصابة إسرائيليين اثنين بعملية دهس في منطقة غوش عتصيون قرب الخليل وتحييد منفذ الهجوم
مصادر فلسطينية: إصابة عدد من جنود الاحتلال بعملية دهس في منطقة الحسبة قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية
مصادر فلسطينية: إصابة عدد من جنود الاحتلال بعملية دهس في منطقة الحسبة قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية
مصادر فلسطينية: إصابة عدد من جنود الاحتلال بعملية دهس في منطقة الحسبة قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية
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التلفزيون السوري: وزيرا الخارجية السوري والمصري يرحبان بالاتفاق بين السعودية وإيران لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
مصادر فلسطينية: إصابة عدد من جنود الاحتلال بعملية دهس في منطقة الحسبة قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية
السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش
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خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.