كوريا الشمالية: اوكرانيا تسعى لامتلاك الاسلحة النووية

العالم - أسيا و الباسفيك

واستندت كيم في اتهامها إلى عريضة شعبية نُشرت على الموقع الإلكتروني لمكتب الرئاسة الأوكراني الخميس الماضي تدعو أوكرانيا إلى نشر أسلحة نووية على أراضيها أو تسليح نفسها بأسلحة نووية.

وقالت كيم إن مثل هذه العريضة قد تكون مخططا سياسيا من مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقد نُشرت تلك العريضة عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي أن موسكو تخطط لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وبحلول ظهيرة اليوم السبت، وقّع على العريضة 611 شخصا، وهو عدد أقل بكثير من 25 ألف توقيع لازمة للاستجابة من زيلينسكي.

ولم يعلق المسؤولون في كييف على العريضة حتى الآن.

وتقيم كوريا الشمالية علاقات أوثق مع الكرملين، لكن بيونغ يانغ تنفي تزويد موسكو بالأسلحة للاستخدام في حرب اوكرانيا.