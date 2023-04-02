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إصابة 5 عسكريين سوريين جراء العدوان الإسرائيلي على حمص وريفها

إصابة 5 عسكريين سوريين جراء العدوان الإسرائيلي على حمص وريفها
الأحد ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

أصيب 5 عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلي بالصواريخ استهدف اليوم الاحد بعض النقاط في حمص وريفها.

العالم - سوريا

وقال مصدر عسكري في تصريح لسانا: “حوالي الساعة 00:35 قبل فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في مدينة حمص وريفها”.

وأضاف المصدر: إن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة خمسة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

وكانت قناة "الإخبارية السورية" قد ذكرت في وقت سابق أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف نقاطا في المنطقة الوسطى، وسمع دوي انفجارات في منطقة حمص.

وأشار مراسل "الإخبارية" إلى أن الاستهداف تم عبر إطلاق الصواريخ وأسقطت الدفاعات السورية بعضها، وفي الوقت ذاته اقتصرت الأضرار على الماديات.

هذا وقد ذكر مصدر عسكري سوري فجر يوم الجمعة الماضية، أن الطيران الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد المواقع في ريف دمشق، مؤكدا إسقاط عدد منها.

وأوضح المصدر العسكري قائلا: "في تمام الساعة 17: 00 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المواقع في ريف دمشق".

وأضاف المصدر: " وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها ، وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

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