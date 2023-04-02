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وسائل إعلام غربية..

طالبان تعتقل 3 مواطنين بريطانيين في افغانستان

طالبان تعتقل 3 مواطنين بريطانيين في افغانستان
الأحد ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

ذكرت وسائل إعلام غربية أمس السبت، أن 3 مواطنين بريطانيين هم حاليا رهن الاحتجاز في أفغانستان.

العالم - أفغانستان

وقالت شبكة "سكاي نيوز" إن "ثلاثة بريطانيين محتجزون لدى طالبان في أفغانستان".

وبحسب القناة، اعتقلت طالبان مايلز روتليدج وكيفين كورنويل ومواطن بريطاني آخر لم تذكر اسمه في يناير/ كانون الثاني.

ووفقًا للشبكة، فإن كورنويل متهم بحيازة أسلحة بشكل غير قانوني في خزنة غرفته بالفندق، لكن عائلته تدعي أنه تم إصدار ترخيص لهذه الأسلحة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية للشبكة: "نحن نعمل بجد لتأمين الاتصال القنصلي مع الرعايا البريطانيين المحتجزين في أفغانستان ونحن ندعم العائلات".

وقال سكوت ريتشاردز من منظمة "بريزيديوم" غير الربحية التي تساعد المحتجزين، لـ"سكاي نيوز" إنه "يعتقد أن المحتجزين يتمتعون بصحة جيدة ويعاملان بشكل جيد".

لكنه أضاف: "لم يكن هناك اتصال ذي مغزى (مع الرجال)، ولم يكن هناك وصول من قبل وكالات المراقبة الدولية ... ولم يكن هناك أي شكل آخر للوصول إلى الأفراد حتى الآن".

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