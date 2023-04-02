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أمريكا بصدد دفع دول مجموعة السبع لاتخاذ إجراءات مشتركة ضد الصين

أمريكا بصدد دفع دول مجموعة السبع لاتخاذ إجراءات مشتركة ضد الصين
الأحد ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

ستدفع الولايات المتحدة دول مجموعة السبع لاتخاذ إجراءات مشتركة ضد الصين، إذا مارست بكين ضغوطا اقتصادية على أعضاء المجموعة.

العالم - الأميركيتان

وتشير صحيفة Nikkei اليابانية، إلى أن الحكومة الأمريكية والكونغرس يناقشان مشاريع قوانين لزيادة الرسوم على البضائع الصينية من أجل منع مثل هذه الأعمال من الصين.

وتعتقد واشنطن أن الجهود المشتركة لمجموعة السبع هي أكثر فاعلية من النهج الأحادي، بالنظر إلى أن العديد من الدول تعتمد بشكل كبير على الصين اقتصاديا، وتشير الصحيفة إلى أنه من المرجح أن تمتنع الصين عن ممارسة ضغوط اقتصادية إذا اتحدت الدول الأخرى.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، في تعليقها على قرار الولايات المتحدة بفرض قيود تصدير على خمس شركات صينية، إن بكين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.

وكما أشارت الدبلوماسية، فإن الولايات المتحدة، بالاعتماد على الأكاذيب، تمارس ضغوطا تعسفية على الشركات الصينية وتسييس التجارة والتعاون الاقتصادي الطبيعي.

ويوم الثلاثاء الماضي، قررت وزارة التجارة الأمريكية، فرض قيود على الصادرات على 11 شركة، بما في ذلك شركتا "أفياتيخ" و"أفيازابتشاست" الروسيتان، بالإضافة إلى 5 شركات صينية، ووفقا لوزارة التجارة الأمريكية، فإن الأخيرة متورطة في التعدي على حقوق الإيغور في الصين.

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