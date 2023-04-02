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شاهد بالفيديو: اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في جنين

الأحد ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

اندلعت فجر اليوم الأحد، اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بين بلدة قباطية ومسلية جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية، باندلاع اشتباكات مسلحة عقب اقتحام الجيش لهذه البلدة، حيث أطلق المقاومون النار وعبوات محلية الصنع اتجاه القوات.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن عددًا من الجيبات عسكرية اقتحمت البلدة بشكل مفاجئ، بعد انطلقت من احدى الحواجز المحاذية للمدينة.

وأعلنت سرايا القدس- مجموعات قباطية، في بلاغ عسكري، عن تصدي مقاوميها لاقتحام قوات الاحتلال لبلدة قباطية.

وأكدت السرايا، أن المقاومين أمطروا جنود الاحتلال بزخات من الرصاص في شارع المناشير بحارة كميل.

وشدّدت على أنها لن تسمح للاحتلال باستباحة البلدة دون رادع.

وفي سياق متصل، استهدف مقاومون بالرصاص حاجز "بيت فوريك" في نابلس بوابل من الرصاص.

يُشار إلى ان مدينة جنين ومخيمها تشهدان عمليات اقتحامات متكررة من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما يتصدى المقاومون لها، وسط اندلاع اشتباكات.

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