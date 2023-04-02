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شاهد.. أهم ما تم تداوله في شبكات التواصل بالعالم العربي

الأحد ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

تناول برنامج "هاشتغ" في أحدث حلقاته أهم القضايا التي تداولها النشطاء العرب على مواقع التواصل، منها سحب بطولة كأس العالم للشباب من أندونيسيا، وقيود المياه في تونس، وحملة الكارني في المغرب.

العالم - هاشتاغ

في العشرين من أيار مايو المقبل كان مقررا أن تستضيف إندونيسيا بطولة كأس العالم للشباب في كرة القدم، أندونيسيا اعلنت رفضها استقبال منتخب كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي تأهل إلى النهائيات.

الفيفا أعلنت سحب الإستضافة من جاكرتا، في خطوة أثارت انتقادات كثيرة لاسيما وان قرار الفيفا فيه ازدواجية معايير كما يقول الناشطون، فيما حظيت الخطوة الاندونيسية بترحيب عالمي واسع.

وقد نسمع بقيود على التجمعات في الشوارع، أو قيود على حركة الاموال والبضائع، لكن الجديد في تونس هو القيود على استخدام المياه بما فيها مياه الشرب، تونس التي تواجه أزمة جفاف قررت السلطات فيها قطع المياه لفترات متقطعة ليلا لمواجهة هذه الأزمة. وتعليقات كثيرة حول موضوع الجفاف في تونس وقطع المياه عن المواطنين.

في ظل أوضاع معيشية صعبة، وارتفاع في أسعار السلع، ومع حلول شهر رمضان المبارك، عادت حملة تحدي الكارني في المغرب، وهي حملة يقوم القيمون عليها بدفع ديون المترتبة على كثير من الناس لمحلات البقالة والغذاء. حملة تلقى نجاحا وترحيبا واسعا في الشارع المغربي. وشهدت مواقع التواصل حملة تأييد واسعة للحملة على مواقع التواصل.

مشاهدينا الكرام، لكي تكونوا شركاء في برنامج هاشتاغ، ارسلوا إلينا فيديوهاتكم حول القضايا المختلفة التي ترون أنها مهمة في بلدكم ومدينتكم ومحيطكم، لكي تكونوا.. أنتم المراسل.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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