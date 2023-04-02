شاهد.. تونس تفرض قيود مياه الشرب! ونشطاء التواصل يعلقون

العالم - خاص بالعالم

تونس التي تواجه أزمة جفاف قررت السلطات فيها قطع المياه لفترات متقطعة ليلا لمواجهة هذه الأزمة، واثارت هذه القيود تفاعل نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي حيث كتبت "أسماء" حول هذا الموضوع مغردة: "والله شيء يوجع كيف تشوف برشا مجهود و دراسات تعملوا ويحذرو وبعدين توصلوا تونس من حالة جفاف والسلطة ماعملوا شيء لمواجهة هذا الخطر..شيء يقهر والله".

وغردت "لمياء" حول هذا الموضوع: "تونس منذ عقود عنها عام ممطر وثلاثة سنين جفاف وجانا اعوام اتعس من هذا. في نقص الامطار، على اي اساس تفكرون بقطع المياه؟".

وعلقت "ريم بن خليفة" حول هذا الموضوع كاتبة: "معقول دولة بدون استراتيجيات في التصرف في الموارد المائية؟ في آخر لحظة يعلنوا انه عندنا أزمة إجهاد مائي؟ عندنا ثلاثة وأربعة سنين وجمعيات وصحافة يقولون إملأوا السدود فهي فارغة ولازمها صيانة، المياه الجوفية مجهدة، هناك جفاف يلوح في الأفق وأمننا الغذائي مهدد".

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