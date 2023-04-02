أنت المراسل.. "يوم الأرض" بعدسة الفلسطينيين

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وأحيا الفلسطينيون اليوم الخميس الذكرى الـ47 ليوم الأرض بتنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات، وذلك في ذكرى مصادرة الاحتلال مساحات شاسعة من أراضيهم.

الى النقطة الاقرب للارض المحتلة توجه الفلسطينيون لاحياء يوم الارض الذي يعتبر محطة فارقة في النضال الفلسطيني ويصادف 30 مارس حيث اقامت فصائل العمل الوطني والاسلامي مهرجانا عند الحدود الشرقية لقطاع غزة، والتي اكدت فيه على استمرار نهج المقاومة لتحرير كامل الارض.

المهرجان حظي بحضور شعبي واسع فقد لبّى الصغار والكبار نداء الارض مجددين العهد باستمرار النضال والمقاومة.

الشباب الثائر الذي اعتاد على التعبير عن غضبه عند هذه الحدود حاولوا اجتياز السياج الفاصل فووجهوا بقنابل الغاز والرصاص.

سيف القدس مازال مشرعا والمقاومة تنتظر الاشارة هكذا كانت الرسالة الختامية في يوم الارض.

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