'أنصار الله' تهدد السعودية والإمارات حول 'ارتكاب أي حماقة'

العالم - الیمن

وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في كلمة ألقاها خلال حفل اختتام دورة عسكرية في صنعاء: "لابد أن تُستغل فترة العفو العام (قانون أعلنته أنصار الله بالعفو عن مرتزقة العدوان مقابل الانضمام للجماعة)، لأنه لو ارتكب العدوان أي حماقة، سيكون هناك مفاجآت وضربات كبيرة سواء في السعودية أو الإمارات وسيكون تأثيرها على المنطقة بأكملها".

وأضاف: "نصيحتنا لمن ما يزالون في صف المعتدين أن الباب ما زال مفتوحاً، وعليهم العودة إلى قراهم وأهاليهم، قبل أن يغلق باب العودة، وعليهم الاتعاظ من ثمان سنوات".