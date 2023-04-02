موفد قطري يصل بيروت غدا

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واضافت المعلومات، أن زيارة الخليفي كانت مقررة منذ اسبوعين، لكنها ارجئت لظروف تتعلق بالمنصب الجديد الذي تولاه مؤخرا، مشيرة الى انه زار طهران قبل زيارة لبنان.

ولفتت مصادر الديار، إلى أنّه حتى الامس لم تتسرب اية معلومات عن نتائج زيارة رئيس التيار المردة سليمان فرنجية إلى باريس، لكنه اشار الى ان فرنجية اطلع الفرنسيين على ما يمكن وصفه ضمانات لكل الهواجس التي تطرحها السعودية، حول انتخاب رئيس الجمهورية ومرحلة ما بعد الانتخاب.

وفي السياق، اعتبر مرجع نيابي لبناني بارز أن ما يجري اليوم بشأن الاسحقاق الرئاسي، هو مؤشر ايجابي مطلوب يساهم جديا في تحريك الاستحقاق الرئاسي، وعلينا انتظار استكماله والا نطلب الاحكام المسبقة على نتائجه"، موضحًا أنّ كل ما يكتب او ينشر حول هذا الحراك وزيارة سليمان فرنجية لباريس لا يستند الى معلومات ومعطيات جدية، بقدر ما هو تكهنات متنوعة ذات طابع سياسي واعلامي محلي.