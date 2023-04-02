الأحد ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
٠٥:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

موفد قطري يصل بيروت غدا

موفد قطري يصل بيروت غدا
الأحد ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

علمت صحيفة الديار اللبنانية اليوم الاحد أن موفدًا قطريًا برئاسة وزير الدولة في وزارة الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي، يصل غدا الى بيروت للقاء رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وعدد من القيادات والجهات السياسية.

العالم -لبنان

واضافت المعلومات، أن زيارة الخليفي كانت مقررة منذ اسبوعين، لكنها ارجئت لظروف تتعلق بالمنصب الجديد الذي تولاه مؤخرا، مشيرة الى انه زار طهران قبل زيارة لبنان.

ولفتت مصادر الديار، إلى أنّه حتى الامس لم تتسرب اية معلومات عن نتائج زيارة رئيس التيار المردة سليمان فرنجية إلى باريس، لكنه اشار الى ان فرنجية اطلع الفرنسيين على ما يمكن وصفه ضمانات لكل الهواجس التي تطرحها السعودية، حول انتخاب رئيس الجمهورية ومرحلة ما بعد الانتخاب.

وفي السياق، اعتبر مرجع نيابي لبناني بارز أن ما يجري اليوم بشأن الاسحقاق الرئاسي، هو مؤشر ايجابي مطلوب يساهم جديا في تحريك الاستحقاق الرئاسي، وعلينا انتظار استكماله والا نطلب الاحكام المسبقة على نتائجه"، موضحًا أنّ كل ما يكتب او ينشر حول هذا الحراك وزيارة سليمان فرنجية لباريس لا يستند الى معلومات ومعطيات جدية، بقدر ما هو تكهنات متنوعة ذات طابع سياسي واعلامي محلي.

روابط ذات صلة

الشيخ قاسم: لبنان لا يملك ترف الوقت لتكبير الازمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السيسي يعد المصريين: أزمة الدولار في البلاد ستصبح تاريخا

كوريا الشمالية: قوتنا النووية ليست حديثا فارغا!

موفد قطري يصل بيروت غدا

استشهاد مستشار عسكري إيراني آخر في سوريا

ملف 'المرتزقة الأفارقة' في ليبيا على أجندة باتيلي

صادرات الهند الدفاعية تبلغ أعلى مستوى لها في العام المالي 2022-2023