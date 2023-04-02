عدوان اسرائيلي جديد يهتك حرمة الأراضي السورية وهذه التفاصيل

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية سعدالله خليل، إن كيان الاحتلال الاسرائيلي شن فجر اليوم الاحد غارات جوية استهدف فيها مدينة حمص وريفها وسط سوريا.

وأضاف، أن العدوان الاسرائيلي تزامن بقصف ثلاث نقاط في الاراضي السورية، حيث استهدف نقاط للجيش السوري في الجهة الشرقية لمدينة حمص، وبلدة خربة الحمام بريف حمص الغربي، وكذلك ريف القصير ومن بينها مطار الضبعة العسكري جنوب غرب حمص.

واشار مراسلنا الى أن العدوان الإسرائيلي نفذته طائرات حربية إسرائيلية من أجواء شمال لبنان.

وتصدت الدفاعات الجوية السورية للعدوان الاسرائيلي وأسقطت عدة صواريخ فيما سقط الآخر في بعض المناطق. كما أصيب وأضافت خمسة عسكريين سوريين جراء هذا العدوان.

وأضاف أن انفجارا وقع قرب قرية خربة الحمام في ريف حمص الغربي. كما استهدفت الغارات نقاطا عسكرية تابعة للجيش السوري

ويعد هذا العدوان الإسرائيلي هو الثالث من نوعه على سورية خلال 72 ساعة، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية فجر الجمعة ريف دمشق، ما أسفر عن بعض الخسائر المادية.

وصباح الخميس الفائت، كذلك استهدف الطيران الإسرائيلي بعض النقاط في محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

واعتبرت الخارجية السورية في بيان سابق، أن العدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا هو محاولة للهروب من التفتت الداخلي الذي يشهده الكيان الاسرائيلي، ويظهر التنسيق الوثيق بين الكيان والجماعات الإرهابية.

ومنذ مطلع العام الجاري تكررت الاعتداءات الاسرائيلية على مدن ومناطق متعددة في سورية من بينها مطاري دمشق وحلب الدوليين ومنطقة كفرسوسة في دمشق، ومنطقة تل المسيح قرب مدينة شهبا، شمالي السويداء.

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