سوريا.. طيران الاحتلال يستهدف مدينة حمص وريفها وسط البلاد

العالم - خاص بالعالم

العديد من الصواريخ الاسرائيلية أسقطت في السماء قبل وصولها الى اهدافها، فيما سقط الآخر في بعض المناطق ما تسبب باصابة خمسة عسكريين.

وفي التفاصيل قالت مصادر سورية أن العدوان نفذته طائرات حربية إسرائيلية من اتجاه شمال شرق بيروت، استهدف نقاطا عسكرية تابعة للجيشِ السوري في ريف القصير ومن بينها مطار الضبعة العسكري، مشيرة كذلك الى وقوع انفجار قرب قرية خربة الحمام في ريف حمص الغربي.

ويعد هذا العدوان الإسرائيلي هو الثالث من نوعه على سورية خلال 72 ساعة، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية فجر الجمعة ريف دمشق، ما أسفر عن بعض الخسائر المادية، واستشهاد اثنان من المستشارين العسكريين الإيرانيين في سورية، استهشد الأول على الفور، فيما أعلنت وكالة الإذاعة والتلفزيون الايراني استشهاد الاخر بعد 24 ساعة نتيجة تأثيره بجراح اصيب بها في العدوان.

وصباح الخميس الفائت، كذلك استهدف الطيران الإسرائيلي بعض النقاط في محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

واعتبرت الخارجية السورية في بيان سابق، أن العدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا هو محاولة للهروب من التفتت الداخلي الذي يشهده الكيان الاسرائيلي، ويظهر التنسيق الوثيق بين الكيان والجماعات الإرهابية.

ومنذ مطلع العام الجاري تكررت الاعتداءات الاسرائيلية على مدن ومناطق متعددة في سورية من بينها مطارى دمشق وحلب الدوليين ومنطقة كفرسوسة في دمشق، ومنطقة تل المسيح قرب مدينة شهبا، شمالي السويداء.