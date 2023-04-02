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هزة أرضية بقوة 4.4 ريختر تضرب محافظتي هرمزغان وفارس جنوب إيران

الأحد ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

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