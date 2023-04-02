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صادرات ايران من قطع غيار السيارات ستبلغ 6 مليارات دولار

صادرات ايران من قطع غيار السيارات ستبلغ 6 مليارات دولار
الأحد ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

صرح رئيس مجلس إدارة جمعية تصنيع الأجزاء المتجانسة في ايران، انه من المتوقع أن تبلغ قيمة صادرات قطع غيار السيارات 6 مليارات دولار في العام 2025.

العالم - ايران

وقال محمد رضا نجفي منش، في تصريح لمراسل وكالة فارس، في إشارة إلى إبرام عقد مع روسيا لتصدير قطع غيار السيارات، قال: إن إمكانيات روسيا لاستيراد قطع غيار السيارات عالية جدًا، لكن يجب علينا ان ندرك أن التصدير مسألة وقت وتحتاج الى تخطيط وصبر ومتابعة.

واضاف رئيس مجلس إدارة جمعية تصنيع الأجزاء المتجانسة: تصدر تركيا 30 إلى 40 مليار دولار من قطع غيار السيارات إلى دول مختلفة من العالم كل عام، ويمكننا القيام بذلك أيضًا، ومن المتوقع أن ترتفع صادراتنا في هذا القطاع في العام 2025 لتصل الى 6 مليارات دولار.

وفي إشارة إلى تحسين جودة قطع غيار السيارات، قال نجفي منش: منذ فترة، يتم انتاج سيارة "تندر 90" في البلاد، 60٪ منها منتجة محليا، والجميع راض عن جودة هذه السيارة.

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