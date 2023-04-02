وزير العلوم: ايران من الدول الرائدة في المجالات العلمية والتكنولوجية

العالم - ايران

وقال زلفي كل في تصريح له مساء السبت خلال مراسم احياء الذكرى الثالثة لاستشهاد العميد "ميرزا ​​محمد سلكي" من قادة مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988) في مدينة همدان: ان اوضاع الجامعات في البلاد لا تقارن مع الاعوام الماضية اذ حقتت الكثير من التقدم وكذلك احرزت البلاد النمو والتقدم في العلوم والتكنولوجيا والصحة.

واشار الى ان الكثير من الافراد يقدمون التضحيات من أجل تقدم إيران الإسلامية وتنفيذ مشاريع علمية وصناعية كبيرة ، وأضاف: يجب أن نعتز بقدراتنا ولا ينبغي أن نتجاهلها ، ففي الماضي امتنع العالم عن تزويدنا حتى بالأسلاك الشائكة (خلال فترة الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي البائد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية)، ولكن العدو اليوم يتحدث بهلع عن صادرات السلاح الايرانية.

وتابع قائلا: قبل الثورة ، كان هنالك أطباء فلبينيون وهنود في البلاد لسد النقص الحاصل في المجال الصحي، لكننا اليوم من بين أفضل الدول في العالم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والنانو والبيولوجيا والصحة، وهذا يرجع إلى الجهود الدؤوبة المبذولة من قبل المتخصصين الملتزمين في البلاد.

ونوه الى أن إيران تُعرف اليوم بأنها مرجعية علمية في العالم ، وقال: ان أكثر من 840 عالمًا إيرانيًا هم من ضمن ابرز العلماء في العالم، يكتبون مقالات في عدة مئات من المجلات العلمية الدولية ولهم الكلمة الاولى في الكثير من المجالات الطبية.