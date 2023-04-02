قبلان: ستبقى الشراكة الإسلامية المسيحية أساس قيامة لبنان وهزيمة 'إسرائيل' 

العالم - لبنان

ولن نقبل بنصف وطن ونصف نزوح ونصف توطين ونصف دولة، وستبقى الشراكة الإسلامية المسيحية أساس قيامة لبنان.

وفي كلمة له اليوم الاحد خلال احتفال تأبيني في بلدة ميس الجبل الجنوبية قال قبلان أن وضع لبنان لا ينتظر، والتعويل على اللعبة الدولية لقلب موازين لبنان تعويل على سراب، ولن نرفع المصاحف على رؤوس الرماح.

وأضاف أن البلد يخسر أجياله وطاقاته الداخلية والوطنية، وشبابنا يعيشون أخطر لحظات هويتهم ووجودهم وأساسيات بقائهم، والمعركة على لبنان فيه، والعواصف تطوقنا من كل ناحية، ومفوضية اللاجئين وجمعيات السفارات تعمل بكل إمكاناتها لتفريغ البلد ونسف تركيبته السكانية توازيا مع لوائح سياسية وإغراقية وأمنية.

ولفت إلى أن هناك من يريد تجويع اللبنانيين ليفاوضنا على الصيغة السياسية والوظيفة الوطنية، والأدوات الدولية بهذه المعركة خليط من مال ونقد وسياسة وإعلام وهجرة ونزوح وفوضى ووحشية تجارية وتفليت أسواق ونهب أرزاق وإمكانات، بهدف إعادة بناء لبنان على الأنقاض، ومعادلتنا الوطنية ليست ضعيفة ونحن أقوياء بقلب هذه المعادلة لكن ذلك يمر بالشراكة الوطنية.