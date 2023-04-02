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توجيه تحذير لطائرة أميركية اخترقت الأجواء الإيرانية

توجيه تحذير لطائرة أميركية اخترقت الأجواء الإيرانية
الأحد ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

وجه سلاح البحرية الإيرانية اليوم الأحد الثاني من أبريل 2023 إنذاراً إلى طائرة أميركية دخلت الأجواء الإيرانية من دون ترخيص.

العالم - إيران

هذا وأعلنت العلاقات العامة للبحرية الإيرانية في بيان، أنه وبعد دخول طائرة تابعة للبحرية الأميركية من طراز EP-3E الحدود الإيرانية في بحر عمان، فقد وجهت قوات البحرية بجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية إنذاراً إلى هذه الطائرة من دخولها غير المصرح به إلى الأجواء الإيرانية.

وبعد تلقيها رسالة التحذير غادرت هذه الطائرة الحدود الجوية الإيرانية وعادت إلى الأجواء الدولية.

يذكر أن طائرة EP-3E تم تصنيعها بواسطة شركةلاكهيد مارتين مجهزة بأربعة محركات توربينية.. وهذه الطائرة مجهزة بأنظمة مختلفة للحرب الإلكترونية، وأنظمة جمع الإشارات والتنصت، وتعد البحرية الأميركية والبحرية اليابانية المستخدمتان الوحيدتان لها.

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