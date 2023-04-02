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تفاصيل اعتقال طالبان لـ 3 مواطنين بريطانيين في أفغانستان

تفاصيل اعتقال طالبان لـ 3 مواطنين بريطانيين في أفغانستان
الأحد ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

ألقت القوات الأمنية التابعة لحركة طالبان القبض على 3 مواطنين بريطانيين في أفغانستان.

العالم- أفغانستان

ووفقا لـ "سكاي نيوز"، فقد احتجزت حركة طالبان ثلاثة مواطنين بريطانيين في أفغانستان، وتعمل لندن بنشاط على ضمان سلامتهم.

وقال الموقع إن من بينهم من يُطلق عليهم "سائح الخطر"، وهو مايلز روتليدج، والرجلان الآخران هما المسعف الخيري كيفن كورنويل، 53 عامًا، ومواطن بريطاني آخر لم يذكر اسمه ويدير فندقًا في كابول.

وبحسب التقرير، فإن كورنويل متهم بحيازة أسلحة بشكل غير قانوني، إلا أن عائلته قالت إن لديه رخصة.

من جهتها قالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان: "إذا كانت هناك مخاطر على سلامة النا، وإذا كانوا مواطنين بريطانيين في الخارج، فإن حكومة المملكة المتحدة ستفعل كل ما يلزم لضمان سلامتهم".

وقال سكوت ريتشاردز من منظمة Presidium Network غير الربحية، والتي تساعد السيد كورنويل والبريطاني الذي لم يذكر اسمه، إنه يعتقد أن الاثنين في صحة جيدة ويعاملان بشكل جيد.

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