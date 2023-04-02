كنعاني يعلق على استشهاد المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا

العالم - إيران

واعتبر كنعاني، استشهاد اثنين من المستشارين العسكريين الإيرانيين في الهجوم العدواني والجبان للكيان الصهيوني على مناطق في سوريا: جزءا من ضريبة جهاد الشعب الإيراني العظيم في الكفاح الشجاع والمسؤول ضد الإرهاب التكفيري وداعميه المعروفين بما فيهم الكيان الصهيوني المزيف.

وأعرب كنعاني عن تعاطفه مع العوائل الكريمة لهؤلاء الشهداء الشامخين، وقدم التهاني والتعازي لهم، وقال إن: استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني الغاصب على سوريا هو انتهاك لسيادة هذا البلد ووحدة أراضيه، وانتهاك للأنظمة والقوانين الدولية، واستمرار في تقوية الإرهاب.

وقال المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسية الإيراني: من الواضح أن دماء هؤلاء الشهداء العظام لن تضيع هدراً، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإضافة إلى المتابعة السياسية والقانونية لمثل هذه الممارسات العدوانية والإجرامية، تحتفظ بحقها في الرد على إرهاب الدولة الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المزيف في الزمان والمكان المناسبين.

واستشهد المستشار العسكري في حرس الثورة الحاج مقداد مهقاني، رفيق الشهيد ميلاد حيدري، صباح اليوم الأحد، حيث كان قد أصيب في العدوان الصهيوني على سوريا قبل عدة أيام.

وقالت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية: ان "النقيب مقداد مهقاني جعفر آبادي" حارس الاسلام المضحي والبطل، هو أحد المدافعين عن المراقد المقدسة، الشجعان والبواسل، الذي كان قد أصيب خلال العدوان الجوي الإجرامي للكيان الصهيوني على ريف دمشق بسوريا، نال الشهادة إثر جراحه البليغة.

وأضاف البيان: لا شك أن جرائم الكيان الصهيوني الزائف والمجرم لم تمر دون رد وسيدفع ثمنها.

وقدم البيان التهنئة والتعزية باستشهاد هذا الضابط المؤمن والمخلص والمضحى والشهيد الغالي الآخر لهذه الجريمة، الرائد في حرس الثورة ميلاد حيدري لعائلات الشهداء وكل رفاقهما المجاهدين والكرام.

وذكر البيان ان جثماني الشهيدين سيصلان إلى البلاد عصر اليوم الأحد، وسيتم تشييعهما بمسجد "أرك" وساحة "الإمام الحسين (ع)" بالعاصمة طهران يومي الإثنين والثلاثاء ومن ثم ينقلان يوم الأربعاء للتشييع والدفن إلى مسقط رأسيهما؛ الشهيد ميلاد حيدري في مدينة قروة بمحافظة همدان، والشهيد مقداد مهقاني جعفر آبادي في محافظة كلستان.

وكانت العلاقات العامة لحرس الثورة، قد أعلنت يوم الجمعة، في بيان استشهاد أحد مستشاري وضباط الحرس الثورة "ميلاد حيدري"، في الهجوم الإجرامي للكيان الصهيوني فجر الجمعة على محيط دمشق.

وأدان بيان العلاقات العامة، صمت وتقاعس المحافل الدولية الفعالة حيال جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة والانتهاك المستمر لسيادة ووحدة أراضي دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة، وأكد أن الكيان الصهيوني الزائف والمجرم سيتلقى بلا شك الرد على هذه الجريمة.

وكان مصدر عسكري سوري قال في بيان فجر الجمعة: في تمام الساعة 00:17 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المواقع في ريف دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها، وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر.