أمير عبداللهيان: حل التحدي البيئي العالمي يتطلب تعاونا جماعيا

العالم - إيران

وكتب وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، حسين أمير عبداللهيان، في تغريدة اليوم الأحد تزامنا مع "يوم الطبيعة" في إيران إن : الاهتمام بالطبيعة والاجتهاد في الحفاظ على البيئة كان جزءًا مهمًا للثقافة الغنية للإيرانيين لفترة طويلة.

وأضاف: حل التحدي البيئي العالمي يتطلب التعاون الجماعي للحكومات والمنظمات الدولية ومشاركة جميع المواطنين.

وكان وزير الخارجية الايراني قد ذكر في27 من مارس في رسالة إلى المؤتمر الوطني الأول للدبلوماسية والتحديات البيئية العابرة للحدود، أن العواقب والمشاكل البيئية للمنطقة ليست موجهة فقط إلى قلة من الدول المحددة، لكنها أثرت على منطقة غرب آسيا بأكملها، وقال: إن تجنب التعاون البيئي ليس حلاً لأي دولة.