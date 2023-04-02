السيسي يتوجه إلى السعودية اليوم

العالم - مصر

وبحسب مصادر دبلوماسية مصرية، فإن السيسي سيلتقي خلال الزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث من المقرر أن ينظم ولي العهد مأدبة إفطار للرئيس المصري والوفد المرافق له.

ومن المقرر أن يرافق السيسي في زيارته رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل.

وبحسب المصادر نفسها، فإن اللقاء بين السيسي وولي العهد السعودي من المرجح أن يتناول ملفات إقليمية، في مقدمتها عودة سورية إلى جامعة الدول العربية خلال القمة العربية المقبلة في المملكة. كما ستتناول تداعيات الاتفاق السعودي الإيراني.

وعقب الاتفاق، كانت مصر قد عبّرت عن تقديرها لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة المصرية، إن مصر تقدر هذه الخطوة الهامة، من أجل إزالة مواضع التوتر في العلاقات على المستوى الإقليمي، وتأكيد ارتكازها على مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة من حيث احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وترسيخ مفاهيم حسن الجوار وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ولفتت المصادر إلى أن الرئيس المصري من المتوقع أن يطلب دعما ماليا سعوديا لمساندة الاقتصاد المصري مع تطبيق الإجراءات الجديدة الخاصة بشروط صندوق النقد الدولي. وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية السعودية فتورا منذ نحو شهرين.