طهران والرياض تعربان عن المسار الإيجابي للعلاقات الثنائية

العالم - إيران

وعبر وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عن ارتياحه للمسار الإيجابي للعلاقات الثنائية، وأكد عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تطوير سياسة الجوار.

في هذه المحادثة الهاتفية، ناقش الجانبان آخر وضع الاتفاقية الثنائية واجتماع وزيري خارجية البلدين.

وفي الوقت الذي أكد فيه على ضرورة التواصل المستمر واللقاء بين المسؤولين في البلدين، أكد وزير الخارجية السعودي أن العملية الجارية في البلدين إيجابية ومرضية.

واتفق الطرفان في هذه المحادثة الهاتفية، على لقاء بعضهما البعض في الأيام المقبلة.