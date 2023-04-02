مقتل عسكري وإصابة 15 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في مقهى بسان بطرسبورغ

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وذكرت الطوارئ أن موقع الانفجار كان في مقهى "ستريت بار" الكائن في بناء رقم 25 بشارع أونيفيرستيتسكايا نابيريجنايا وسط المدينة.

وتوفي في هذا الانفجار القائد العسكري فلادلين تاتارسكي، وأصيب معه 15 آخرون، وأدى الانفجار إلى انهيار زجاج واجهة المقهى، وبلغ وزن العبوة المتفجرة أكثر من 200 غرام من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار.

هذا وقد وصل المدعي العام في سان بطرسبورغ، فيكتور ملنيك، إلى مكان وقوع الانفجار.

يُشار إلى فلادلين تاتارسكي هو الاسم المستعار لمكسيم فومين. وقد اكتسب هذه التسمية "تاتارسكي" منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

هذا وكان فلادلين يقوم يوميا بتسجيل فيديوهات بعنوان "أمسيات فلادلين" يقدم من خلالها تحليلا لمسار العملية الخاصة ونصائح للمشاركين المعبئين في العملية.

وبالإضافة إلى ذلك، قدّم تقريرا من الكرملين، حيث كان حاضرا خلال خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة ضم أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى مكوّن روسيا الاتحادية.

المصدر: وكالة تاس