جماهير حاشدة تشيع جثمان الشهيد الطبيب العصيبي بالنقب

العالم - فلسطين

وانطلق موكب التشييع من منزل عائلة الشهيد في قرية حورة وصولا إلى مقبرة "السقاطي" بالقرب من مفترق "شوكت" في النقب، وفور وصول جثمان الشهيد للمقبرة، أدّى الآلاف صلاة الجنازة عليه، قبل مواراته الثرى.

واستشهد العصيبي مساء أمس الأول برصاص القوات الإسرائيلية، قرب "باب السلسلة" أحد الأبواب المؤدية إلى باحات المسجد الأقصى المبارك.

وفند شهود عيان مزاعم الاحتلال بأن الشاب حاول خطف سلاح أحد الجنود في باب السلسلة، مشيرين إلى أن أفراد شرطة الاحتلال أطلقوا الرصاص عليه بعد محاولته التدخل والدفاع عن فتاة كانوا يعتدون عليها بالضرب، ويحاولون اعتقالها وإخراجها من باحات المسجد، قرب باب السلسلة.

وشككت عائلة الشهيد العصيبي برواية الاحتلال، وطالبت بعرض تسجيلات كاميرات المراقبة في المكان، وإجراء تحقيق جدي في الجريمة، مؤكدة أن نجلها تعرض لجريمة إعدام بدم بارد بعد إطلاق نحو 20 رصاصة نحوه.

وشهدت البلدات الفلسطينية في أراضي الـ 48 إضرابا عاما وشاملا اليوم، التزاما بقرار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ردا على جريمة اغتيال الشهيد الطبيب العصيبي.

وشمل الإضراب السلطات المحلية العربية، وجهاز التعليم العربي- باستثناء جهاز التعليم الخاص- والمحال التجارية، والمرافق الأخرى كافة.

ودعت لجنة المتابعة العليا إلى تنظيم وقفات في مختلف البلدات الفلسطينية بأراضي الـ 48 ردا على الجريمة، إذ نظمت وقفات في عدد من البلدات مساء أمس السبت، وستنظم وقفات أخرى مساء اليوم.