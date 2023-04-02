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العراق.. مهرجان السنوي الاول للأكلات الشعبية الموصلية

الأحد ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

انطلق في مدينة الموصل العراقية المهرجان السنوي الاول للأكلات الشعبية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

العالم - مراسلون

في حدث هو الأول من نوعه وبعنوان مهرجان السنوي الاول للأكلات الشعبية الموصلية بمناسبة شهر رمضان المبارك, تنافس طباخون من أكثر من 80 مطعم في الموصل للتعريف بأكلات شعبية تعودوا على تقديمها لزبائنهم ، وتميزت الأطباق بدسامتها وهي الميزة التي فرقت بين الأكلات الشرقية والغربية .

حيث تنوعت نكهات تلك الأطعمة و المأكولات الشهية وسط حضور غفيرا التي حضرت لتطلع على الاكلات ونكهاته الشهية التي كانت تعج رائحتها في ارجاء المهرجان والتي تشتهر بها مدينة الموصل . كما وتضمن المهرجان فعاليات متنوعة والتقاليد الرمضانية الموروثة.

للأكل العراقي طعم مميز، فهو غني بالقيمة الغذائية ودسم بالوقت نفسه ويعكس طعمه تاريخ البلد العريق.

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