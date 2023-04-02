شاهد.. هكذا زفت النقب شهيدها "العصيبي" الى مثواه الأخير

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والمشاركون أكدو على ضرورة الرد على جريمة الاحتلال هذه وجرائمه التي لا تتوقف بحق الفلسطينين اينما وجدو. فيما عم الإضراب الشامل، الداخل الفلسطيني المحتل تلبية لقرار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ردا على جريمة اغتيال الشهيد محمد العصيبي عند أبواب المسجد الأقصى المبارك.وشمل الإضراب السلطات المحلية العربية وجهاز التعليم العربي والمحال التجارية وكافة المرافق الأخرى.



وعم الاضراب العامل والشامل كافة الداخل الفلسطيني المحتل تنديدا بجربمة أعدام أبن النقب من قبل عناصر الشرطة على عتبات المسجد الاقصى المبارك الجمعة الماضية ويأتي الاضراب الذي دعت اليه لجنة المتابعة العربية تعبيرا عن غضب فلسطيني الداخل وبأنهم متمسكون بترابي وطنهم ويقدسهم ومسجدهم مهما حاول الاحتلال من تنفيذ مخطط التقسيم والعزل للقدس وأهل الداخل الفلسطيني المحتل.



وتشهد النقب مسقط رأس الشهيد العصيبي حالة من الغليان ضد الاحتلال ومنظومته الامنية وجرائمه بحق أهلها.

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