سانا: انفجار دمشق ناتج عن عبوة ناسفة في سيارة مدنية +فيديو

العالم - سوریا

ونقلت "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله: "صوت الانفجار الذي سمع قبل قليل في منطقة المزة ناجم عن انفجار عبوة في سيارة مدنية ما أدى إلى احتراقها من دون تسجيل إصابات".

ونقل مراسلنا عن مصدر في وزارة الداخلية، قوله إن "الانفجار أدى إلى تدمير السيارة بالكامل واحتراق 3 سيارات كانت بجانبها".

وأوضح أن "فرق الإسعاف والإطفاء هرعت إلى منطقة الانفجار وبدأت عملية السيطرة على الحريق الذي نشب في المنطقة".

وأشار إلى أن "منطقة الانفجار تسمى "دوار مطاعم الشرقية" وتحوي على عدد كبير من المطاعم والفنادق التي تقدم برامج إفطار وسحور، وتعد منطقة مزدحمة بالمدنيين في هذا الوقت"، مؤكدا أنه لم يتسنى التأكد حتى الآن فيما إذا كان هناك أشخاص داخل السيارة أم لا.

يأتي ذلك بعد يوم من شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في مدينة حمص وريفها، حسبما أفاد مصدر عسكري، مشيرا إلى تصدي وسائط الدفاع السوري لصواريخ العدوان الإسرائيلي وإسقاط عدد منها.